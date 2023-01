Mara Venier e la confessione choc su sua figlia: “Rischiava di morire”

In un'intervista rilasciata al settimanale 'Di Più', la conduttrice ha raccontato alcuni momenti difficili della sua vita

Nel corso delle ultime ore il nome di Mara Venier è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In seguito ad un’intervista rilasciata al settimanale ‘Di Più’, la regina delle televisione ha confessato uno dei momenti più difficili della sua vita: alcune complicazioni sorte durante la nascita di sua figlia.

Queste sono state le parole della conduttrice di Domenica In a riguardo:

I medici, poiché era nata prematura, mi dissero che avrei dovuto farla battezzare subito, perché non sarebbe potuta sopravvivere. Piangevo, ero disperata, accanto a me c’era una suora che mi asciugava le lacrime, ancora la vedo.

E, continuando, Mara Venier ha dichiarato:

Al momento del battesimo, non avevo ancora dato un nome a mia figlia, così chiesi alla suora come si chiamasse. Mi ha risposto che il suo nome era Suor Elisabetta e perciò ho deciso di chiamare così mia figlia.

L’intervista della conduttrice è poi proseguita con alcune rivelazione che Mara Venier ha fatto proprio riguardo i suoi figli. Mara ha ammesso di aver passato con loro dei momenti difficili. Il loro rapporto è migliorato in seguito alla nascita dei nipoti.

Questo è quanto rivelato dalla conduttrice di Domenica In al noto settimanale riguardo il rapporto genitori e figli:

I figli capiscono davvero i genitori solo quando diventano genitori a loro volta, ma questo è un mestiere che non si finisce mai di imparare.

Oggi, dunque, sembra essere tornato il sereno tra Mara Venier e i suoi figli, con i quali ha un legame bellissimo e speciale.