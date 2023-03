Mara Venier e la rivelazione su Maurizio Costanzo: “Ho scoperto cosa diceva su di me”

Queste le parole della conduttrice di Domenica In: "Mi hanno riferito cosa diceva su di me, mi si è spezzato ancor più il cuore"

In questi giorni Mara Venier si sta godendo un po’ di sano relax in Francia, insieme alla sua famiglia. Qualche giorno fa la conduttrice di Domenica In ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Gente’ dove non sono passate alcune dichiarazione rilasciato su Maurizio Costanzo. Scopriamo insieme cosa ha rivelato una delle conduttrici più amate del piccolo schermo italiano.

Mara Venier è tornata a parlare dello speciale rapporto che la legava al grande Maurizio Costanzo. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’, infatti, la conduttrice di Domenica In ha ricordato i tempi in cui ha conosciuto per la prima volta il gigante della tv, scomparso lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni.

Oltre a ciò, Mara Venier ha rivelato di aver sentito Maurizio Costanzo circa tre settimane fa. Durante l’intervista al noto settimanale la conduttrice di Domenica In ha rilasciato alcune dichiarazioni sul marito di Maria De Filippi che non sono passate inosservate.

Mara Venier ha infatti raccontato che sono state molte le persone le quali, dopo la morte di Maurizio Costanzo, le hanno riferito il bene che il grande giornalista e conduttore provava nei suoi confronti. A riguardo, queste sono state le parole della conduttrice:

Mi si spezza il cuore, anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto.

Mara Venier, le parole su Domenica In: “É il mio punto debole, non so rinunciarci”

L’intervista al noto giornale è poi proseguita con alcune dichiarazioni che Mara Venier ha rilasciato in merito a Domenica In, il programma campione di ascolti della domenica pomeriggio. Riguardo la trasmissione la conduttrice ha rivelato: