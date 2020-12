Luca Zingaretti, avete mai visto la sua casa? All’interno c’è un complemento d’arredo molto famoso sui “social”

Luca Zingaretti è uno degli attori più amati dagli italiani. Sapete dove abita il noto attore, conosciuto come il Commissario Montalbano? Zingaretti abita a Roma, insieme alla sua consorte, ovvero Luisa Ranieri. Entrambi viaggiano spesso e per questo motivo, riescono a godere della propria casa molto poco.

Luca, per tanti anni è stato impegnato in Sicilia per le registrazioni della fiction, tra le più amate dai telespettatori italiani. Luisa Ranieri spesso ha seguito il marito a Ragusa, in Sicilia, città alla quale sono molto legati. Nonostante tutto però, vivono in un appartamento molto particolare che si trova nel cuore della Capitale. Curiosi di scoprire il nido d’amore del Commissario Montalbano?

Le foto della casa di Luca Zingaretti

Un vero e proprio nido d’amore quello di Luca e Lucia, che si trova nel cuore della città eterna. Ma com’è la loro casa? Possiamo sicuramente dire che l’appartamento è arredato con grande stile, sobrio ma dai dettagli raffinati. Ciò che ha catturato l’attenzione di tutti è un complemento d’arredo molto particolare. Si tratta di un divano bianco e molto comodo che si trova nella zona salotto. Molto spesso la stessa Luisa ha postato sui social delle foto che la ritraggono su questo ampio divano che è tanto piaciuto al popolo del web.

All’angolo della sala, impossibile non notare un paralume di colore bianco, molto elegante che ben si abbina agli altri complementi d’arredo scelti dalla coppia. Uno degli elementi più importanti della casa è sicuramente il parquet, che rende la casa romana di Zingaretti davvero molto particolare e raffinata. Qui lo potete vedere in un video insieme alla moglie:

Qualche piccola informazione sulla camera da letto, ci arriva direttamente da una foto postata dalla moglie di Luca Zingaretti sul suo account Instagram. A dominare in questa stanza sono per lo più i colori molto accesi del celeste e del petrolio.

