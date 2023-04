Mara Venier, incidente a Domenica In: “Che paura”

A Domenica In, Mara Venier si rende protagonista di un piccolo inconveniente

Ieri, Domenica 23 aprile 2023, è andata in onda un’altra puntata di Domenica In. Nel corso dell’intervista a Simone Coccia, Mara Venier si è resa protagonista di un piccolo inconveniente a causa del quale è stata costretta a fermarsi per qualche secondo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Mara Venier è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri 23 aprile 2023, la donna ha regalato un momento divertente a tutti i suoi telespettatori. L’episodio è avvenuto mentre la padrona di casa stava intervistando Simone Coccia.

Infatti, la conduttrice era seduta sul suo sgabello quando all’improvviso ha rischiato di rendersi protagonista di una caduta. Alla luce di questo lei stessa ha esclamato:

Mamma mia che paura. Scusatemi eh, ma io già sono precaria in piedi.

Fortunatamente il problema è stato subito risolto in quanto alcune persone dello staff hanno subito provveduto a riparare la seduta.

Mara Venier a Domenica In: gli ospiti della puntata

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In del 23 aprile 2023, c’è stata Rita Pavone la quale si è lasciata andare ad alcune inedite dichiarazioni. Nel dettaglio, la donna ha ripercorso i suoi sessant’anni di carriera e poi si è esibita sulle note di alcune sue celebri canzoni.

Successivamente, è stata la volta di Simone Coccia, ex fidanzato di Stefania Pezzopane. Il modello ha aperto il suo cuore alla padrona di casa e ha parlato in merito alla recente separazione con la sua ex compagna. Infine c’è stata la celebrazione del Bagaglino che ha coinvolto nello studio Valeria Marini, Pamela Prati, Leo Gullotta, Gabriella Labate e Martuello.