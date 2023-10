Mara Venier, la figlia ricorda il marito scomparso quattro mesi fa: la dolce dedica

Circa quattro mesi fa, è venuto a mancare Pier Francesco Forleo. In occasione del compleanno del dirigente della Rai, la figlia di Mara Venier ha voluto condividere un dolce pensiero con tutti i suoi fan attraverso il suo account social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La scomparsa di Pier Francesco Forleo ha cambiato per sempre la vita di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, e di suo figlio Giulio Longari. Il dirigente della Rai è venuto a mancare circa quattro mesi fa, con precisione a inizio giugno, a causa di un brutto male che si portava dietro da molto tempo.

Ieri, 4 ottobre 2023, ricorreva il giorno del suo compleanno e Elisabetta Ferracini ha colto l’occasione per fare una dolce dedica a suo marito sui social. Nel dettaglio, ha pubblicato una foto che ritrae Forleo su una bici in montagna. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Buon compleanno amore mio.

La figlia di Mara si è sbilanciata un po’ di più attraverso le sue Instagram Stories in cui aggiunto:

Mi manchi da morire.

Al commovente gesto di Elisabetta Ferracini si è aggiunto quello della conduttrice la quale ha condiviso uno scatto in cui appare Pier Francesco Forleo in primo piano e, a corredo della didascalia, ha scritto questa frase:

Quanto ci manchi. Buon compleanno Pier… Ovunque tu sia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Ferracini (@elisabettaferracini)

La scomparsa di Pier Francesco Forleo: l’ultimo saluto di Mara Venier

Pier Francesco Forleo è stato un uomo molto popolare per la carriera che ha costruito come dirigente Rai. Forleo combatteva da molto tempo contro una brutta malattia. La sua scomparsa è avvenuta nella notte tra l’8 il 9 giugno 2023 all’età di 62 anni. Con queste parole Mara Venier salutava per l’ultima volta il suo genero: