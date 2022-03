L'attore ha scelto di andarsene in pace, per sua volontà. Si è sempre mostrato favorevole all'eutanasia: le parole di Alain Delon

Anthony Delon è il figlio del famoso attore Alain Delon. Recentemente ha voluto rendere pubblica la decisione del suo papà.

L’attore francese ha deciso di scegliere l’eutanasia. Quando arriverà il momento, vuole che la sua vita venga interrotta e che sia proprio il suo amato figlio ad occuparsene.

Durante un’intervista con RTL, il figlio vip ha spiegato che l’attore gli ha chiesto di occuparsene e lo ha scelto come esecutore del suo testamento, che ha già scritto. Ruolo che però il 57enne ha rifiutato, affidandolo alla sorella.

Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla.

Alain Delon colpito da un ictus

Nel 2019, Delon Senior è stato colpito da un ictus e da un’emorragia celebrale e da quel momento vive in Svizzera, dove ha intrapreso un percorso di riabilitazione e dove l’eutanasia è legale.

Così la star ha deciso di scegliere di mettere fine alla sua vita per sua decisione. Ha sempre esposto la sua opinione al riguardo, anche se spesso è stato attaccato e criticato. Alain Delon, oggi 86enne, crede che quando si arrivi ad una certa età, quando l’età avanza e quando i problemi di salute iniziano a farsi sentire, ognuno dovrebbe avere il diritto di scegliere di andarsene in pace, per propria volontà.

Durante un’intervista, l’attore aveva spiegato:

Da una certa età in poi si ha il diritto di andarsene tranquillamente, senza passare per ospedale, iniezioni e cosi via. L’eutanasia è la cosa più logica e naturale.

Nel 2017 ha perso la sua compagna Mireille Darc e già in quell’anno Delon aveva spiegato che non voleva vivere troppi anni senza di lei e che dal quel momento, non aveva più paura di morire.

Alain Delon è un attore e regista francese, conosciuto come uno dei sex symbol degli anni ’60 e ’70.