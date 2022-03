Nel corso delle ultime ore Mara Venier ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. La celebre conduttrice ha rimproverato suo marito sui social. In che modo? Pubblicando attraverso il suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme a lui. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Mara Venier non smette mai di stupire tutti i suo fan. Di recente la celebre conduttrice è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata un’immagine che lei stessa ha condiviso sul suo profilo Instagram. Tuttavia ad attirare l’attenzione degli utenti del web sono state le parole scritte nella didascalia.

Senza alcuna ombra di dubbio, Mara Venier è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo della televisione italiana. La donna è felicemente sposata con Nicola Carraro il quale attualmente si trova a Santo Domingo. Quest’ultimo si sta godendo il caldo e il sole nella sua lussuosa villa circondato dagli amici.

Mara Venier insieme a Nicola Carrara: la foto

Alla luce di questo, nel corso delle ultime ore è emerso un tenero rimprovero dalla conduttrice di Domenica In nei confronti del marito. La donna ha condiviso un ricordo del passato con tutti i fan pubblicando uno scatto che la ritrae insieme a lui, probabilmente a Santo Domingo. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia:

E’ ora di tornare a casa maritino mio…Basta Santo Domingo!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Il gesto della conduttrice di Domenica In è stato apprezzato da tutti i suoi fan i quali non ci hanno pensato due volte a mettere like e scrivere commenti sotto al post. Nicola Carraro tornerà a casa da sua moglie? Non ci resta che scoprirlo!

Tuttavia una cosa è certa: Mara non può raggiungerlo. La conduttrice è molto impegnata con il suo programma Domenica In. Non solo. Deve partecipare anche a numerosi impegni a Venezia e a Roma. Malgrado ciò spera di rivederlo il più presto possibile.