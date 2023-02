Con un post congiunto sui social, Marc Anthony e Nadia Ferreira hanno annunciato che ben presto saranno genitori: è il settimo figlio per lui

A sole due settimane dal matrimonio, il cantante americano Marc Anthony e la sua bellissima consorte Nadia Ferreira hanno annunciato con enorme gioia che ben presto diventeranno genitori per la prima volta insieme. Per la 23enne si tratta del primo figlio, mentre per il musicista 54enne sarà addirittura il settimo.

Marco Antonio Muñiz, in arte Marc Anthony è un cantante e attore statunitense nato a New York nel settembre del 1968. E proprio nei piccoli club della Grande Mela ha iniziato ad esibirsi come cantante.

La vera svolta arrivò agli inizi degli anni novanta, quando pubblicò il suo primo album e venne chiamato da Tito Puente per cantare insieme a lui al Madison Square Garden.

15 gli album pubblicati. Innumerevoli i riconoscimenti e premi collezionati nell’arco della sua ancora giovane carriera.

Di rilievo anche la sua carriera attoriale. Anthony ha infatti recitato su importanti palcoscenici di teatro, come ad esempio Broadway, e in film di registi di successo, come Martin Scorzese.

Settimo figlio in arrivo per Marc Anthony

Molti ‘successi’, però, Marc Anthony li ha collezionati anche nella sua vita privata. Sono infatti già sei i figli avuti dalle relazioni con diverse donne dello spettacolo e del cinema.

Nel 1994 è nata la sua prima figlia, Arianna, avuta dall’allora sua compagna Debbie Rosado. Qualche mese dopo è nato anche il secondo genito Chase.

Dal 2000 al 2004 è stato sposato con la modella e attrice Dayanara Torres, dalla quale ha avuto due figli: Cristian e Ryan.

Dalla seconda moglie, la star Jennifer Lopez, nel 2008 ha avuto due gemelli: Maximilian ed Emme.

Da circa un anno è legato sentimentalmente alla modella Nadia Ferreira e circa due settimane fa i due hanno pronunciato il fatidico sì.

Le novità per la coppia non sono finite con i fiori d’arancio, visto che proprio in questi giorni, in un post congiunto, i due hanno annunciato che ben presto arriverà il loro primo bebè insieme.

Nella foto pubblicata si vede un pancino già molto cresciuto e in didascalia, una dolcissima dedica: