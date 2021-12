Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Marcell Jacobs che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre campione sportivo è stato ospite a Verissimo nella puntata andata in onda domenica 19 dicembre 2021. Durante l’intervista, l’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni shock circa il concepimento di sua figlia.

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda sulle reti Mediaset domenica 19 dicembre 2021 c’è stato anche Marcell Jacobs. Il celebre campione sportivo ha avuto l’onore di essere presente nello studio di Silvia Toffanin insieme alla sua compagna Nicole Daza. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’intervista.

In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, Marcell Jacobs ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin. Il noto velocista e lunghista italiano si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni circa la sua vita privata e professionale. In particolare, l’uomo ha parlato circa la sua famiglia composta da: la sua compagna Nicole Daza, il loro primo figlio Anthony e e Meghan, l’ultima arrivata in casa Jacobs.

In particolare è proprio in merito a quest’ultima che l’atleta ha raccontato un dettaglio che di certo non è passato in osservato a tutti i telespettatori del programma. Così come lui stesso ha dichiarato, la coppia ha concepito Meghan affidandosi al calendario cinese.

Dopo la nascita di un figlio maschio, entrambi nutrivano il desiderio per una femmina. Alla luce di questo Nicole Daza ha dichiarato di aver preso i giorni alla lettera in cui tentare a concepirla. Poi è intervenuto l’atleta e queste sono state le sue parole:

A volte tornavo a casa felice e pronto ma lei mi diceva; “non ora, fra quattro giorni.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARCELL JACOBS (@crazylongjumper)

Tuttavia, sembra che il metodo del calendario cinese abbia funzionato così come replica anche Silvia Toffanin alla coppia. Ancora una volta parla Nicole e questa è stata la sua riposta: