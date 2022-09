Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati: ecco tutti i dettagli delle nozze

Marcell Jacobs e Nicole Daza sono diventati marito e moglie. La coppia è convolata a nozze tramite rito civile nella giornata di sabato 17 settembre. La cerimonia si è svolta sul Lago di Garda, precisamente a Torre di San Marco a Gardone Riviera ed è stata blindatissima. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’evento.

Il campione olimpico Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno finalmente pronunciato il fatidico sì e sono diventati marito e moglie. I fiori d’arancio sono stati celebrati sul meraviglioso Lago di Garda alla presenza di 170 invitati. Inutile dire che l’evento ha catturato l’attenzione dei moltissimi amanti del gossip. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nozze.

Nonostante la cerimonia sia stata blindatissima, sul web sono trapelati molti dettagli riguardo l’evento. In primis, c’è da dire che gli sposi sono arrivati in barca con abiti da sogno. Nicole indossava un meraviglioso abito bianco a sirena mentre il campione olimpico ha optato per un abito elegantissimo firmato Armani.

Come già anticipato, la cerimonia si è svolta sul Lago di Garda alla presenza di 170 invitati. Tra i tanti possiamo citare i nomi di Gianmarco Tamberi e della neomoglie Chiara Bontempi e quello di Giovanni Malagò. I parenti della sposa sono arrivati dall’Ecuador, mentre quelli dello sposo sono giunti dall’America.

Matrimonio Marcell Jacobs e Nicole Daza: assente il papà del campione olimpico

Nonostante sia stato un giorno indimenticabile, a Marcell Jacobs qualcosa è mancato. Stiamo parlando di suo padre che a quanto pare non si è presentato alle nozze del figlio. A riguardo il campione olimpico ha svelato:

L’ho invitato, non si è fatto sentire. Mi ha bidonato. Non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma.

Il campione non ha mai tenuto segreto il difficile rapporto che lo lega a suo padre con il quale il sogno di un eventuale riappacificamento sembra essere ancora lontano.