Marcell Jacobs, la rivelazione della sua ex: “Non paga gli alimenti a suo figlio”

Le parole della donna: "A suo figlio neanche una telefonata per il compleanno e non paga gli alimenti"

In questi giorni è tornato al centro del gossip Marcell Jacobs, la medaglia d’oro olimpica nei 100 metri e nella staffetta 4×100, per alcune dichiarazioni rilasciati dalla sua ex. Si tratta di Renata Erika Szabo, dalla quale il campione olimpico ha avuto il suo primogenito Jeremy. Scopriamo insieme le parole rilasciate dalla donna al settimanale ‘Chi’.

Stanno facendo il giro del web le dichiarazioni rilasciate da Renata Erika Szabo, ex del campione Marcel Jacobs, riguardo il rapporto con il loro primogenito. Nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, la donna non ha risparmiato il campione ed ha denunciato la sua assenza nei confronti del piccolo.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre, ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri.

E, continuando, l’ex compagna del campione olimpico ha dichiarato:

Nostro figlio vede il suo cuginetto che aspetta il suo papà alla finestra e quando Jeremy sa che il papà deve arrivare, fa la stessa cosa. Peccato che poi Marcell, invece, non arrivi mai.

Oltre a ciò, Renata Erika Szabo, ha svelato che l’assenza del campione olimpionico nei confronti di suo figlio si è fatta sentire anche durante il rientro a Tokyo. Queste sono state le sue parole:

In teoria Jeremy doveva andare a prenderlo in aeroporto a Roma con tutti i familiari. Peccato, però, che il giorno prima che lui atterrasse, la nonna mi abbia mandato un messaggio per dirmi che Jeremy non poteva andare perché per lui non c’era posto in macchina.

Un duro sfogo quello dell’ex compagna del campione olimpico, che non ha potuto fare a meno di denunciare l’assenza di Marcell Jacobs nei confronti di suo figlio. Oltre a ciò, Erika Szabo ha anche affermato che il suo ex compagno non pagherebbe neanche gli alimenti: