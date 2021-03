Marco Bocci, drastico cambio di look per l’attore che segue il consiglio della moglie

Aria di cambiamenti per Marco Bocci. L’attore italiano, infatti, si è reso protagonista di una drastica trasformazione. Più precisamente, l’attore ha deciso di cambiare completamente look sotto consiglio di sua moglie Laura Chiatti. Ed ecco che proprio l’attrice pubblica sui social il cambiamento di suo marito che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Drastico cambio look per Marco Bocci. L’attore italiano ha deciso di cambiare look e, sotto consiglio di sua moglie Laura Chiatti, ha optato per uno stile punk. Il gesto non è certo passato inosservato ai fan della coppia che sono rimasti decisamente senza parole.

Il tutto è stato testimoniato da uno scatto condiviso dalla stessa Laura Chiatti sulla sua pagina Instagram. Il post ritrae l’attore seduto nel salone di un parrucchiere. Da notare la didascalia ironica che l’attrice ha accompagnato alla foto:

Ok Laura… facciamo i capelli come dici tu.

Marco Bocci e Laura Chiatti, un amore senza fine

Sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Marco Bocci e Laura Chiatti sono convolati a nozze nel 2014. Il loro amore è più stabile che mai ed è stato coronato dalla nascita dei due figli, Enea e Pablo. Tutto l’amore che i due provano per i loro bambini lo dimostrano le parole che l’attrice Laura Chiatti ha pronunciato a riguardo:

Con loro la mia vita è una favola. Sono rimasta una bambina e non voglio perdere lo sguardo incantato sul mondo.

Sul marito Marco Bocci, invece, l’attrice ha dichiarato:

Invece lo sguardo di mio marito Marco mi ha pervaso l’anima.

I due, ad oggi, sono più felici e innamorati che mai. Sui social non mancano occasioni per dedicarsi parole d’amore e messaggi romantici. Nonostante il grande successo ottenuto, però, i due amano mantenere un certo riserbo riguardo la loro vita privata, trascorrendo il loro tempo libero in compagnia dei loro bimbi.