In questi giorni Marco Bocci e Laura Chiatti si stanno ritrovando al centro del gossip. Secondo alcuni rumors, infatti, i due attori starebbero attraversando un vero e proprio periodo di crisi. Per il momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia, ma le voci di una crisi tra i due si stanno facendo sempre più insistenti.

Marco Bocci e Laura Chiatti in crisi? Secondo alcune voci in circolazione i due attori non starebbero passando un bel periodo. Ed anche se per il momento i due non hanno confermato i rumors in circolazione, le voci della presunta crisi che i due attori starebbero attraversando stanno diventando sempre più certe.

La storia d’amore tra Marco Bocci e Laura Chiatti è iniziata nel 2014. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di due bambini: Enea e Pablo. Queste sono state le parole dell’attore riguardo la nascita della loro storia:

Io e Laura abbiamo avuto una storia travolgente: ci siamo conosciuti e, dopo due settimane, abbiamo deciso di sposarci, e dopo due mesi abbiamo concepito il primo bambino.

Marco Bocci e Laura Chiatti, la storia di un grande amore

Come già anticipato, il grande amore di Marco Bocci e Laura Chiatti è stato coronato dall’arrivo di due bambini. Enea è il primogenito della coppia ed è nato nel 2014. Due anni dopo, invece, l’attrice ha dato alla luce il secondogenito, Pablo.

C’è da dire che i due attori amano immensamente i loro bambini e sono dei genitori molto presenti. L’attrice ha rivelato che per trascorrere più tempo con i suoi bimbi è stata costretta a rinunciare ad alcuni progetti. Queste sono state le sue parole a riguardo: