Marco Carta è un uomo diverso, cambiato, rigenerato. Domani pomeriggio sarà ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin dalle ore 16 su Canale 5 e, secondo le anticipazioni già emerse, annuncerà la voglia di unirsi in matrimonio con il fidanzato Sirio.

Marco Carta: la vittoria a Sanremo nel 2009

In apertura della chiacchierata con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, Marco Carta ha parlato della carriera. Il canto rimane al centro dei suoi pensieri e, in particolare, la partecipazione al Festival di Sanremo, dove trionfò oltre dieci anni fa. Correva il 2009 e il sardo, trascinato dai suoi irriducibili fan, sbaragliò la concorrenza con il brano La Forza Mia.

Il coming out una scelta a lungo meditata

Guardando indietro sembra sia passata un’eternità e Marcolino ha voglia di riassaporare l’atmosfera della kermesse nazionalpopolare, la più storica e importante nei nostri patri confini. Ha affrontato appena in un’occasione l’evento, aggiudicandoselo e togliendosi importanti soddisfazioni.

Poi la chiacchierata è passata al tema coming out, una decisione ponderata, come spiegato dallo stesso interprete. È stata una scelta su cui ha a lungo meditato.

Domande assillante svanite

L’ha fatto perché non ce la faceva più delle domande assillanti poste dalla gente. Sentiva la costrizione di doverlo fare e lui la viveva malissimo. Dal momento in cui ha vuotato il sacco ha messo a tacere i pettegolezzi e non gli hanno più domandato niente, a parte gli insulti che ha ricevuto in rete. L’omofobia resta un problema concreto. La curiosità morbosa di scoprire l’orientamento di un personaggio nel mondo dello spettacolo è ancora viva, accesa. Comunque Marco Carta pensa alle nozze con la dolce metà Sirio.

Marco Carta e Sirio: fidanzati da 6 anni

Oramai fanno coppia fissa da 6 anni e sono particolarmente affiatati. Il partner lo ha sempre sostenuto pure nei momenti più complicati. È parecchio innamorato. Non appena finirà la pandemia – ha aggiunto – si sposeranno. Desidera poter celebrare il grande giorno con la famiglia di entrambi.