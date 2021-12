Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Marco Carta che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre cantante ha fatto una gaffe clamorosa sui social. Lui stesso ha pubblicato una foto dalla Sardegna ma in realtà erano i navigli di Milano. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Marco Carta si è reso protagonista di una clamorosa gaffe. Il celebre cantante conosciuto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Tuttavia un dettaglio non è passato in osservato ai suoi fan.

Si tratta dello sfondo nell’immagine il quale ritrae i navigli milanesi. Il cantante voleva far sapere a tutti i suoi seguaci di aver fatto rientro a Cagliari ma qualcosa non è andato per il verso giusto in quanto nello scatto lui stesso si trovava a Milano.

Marco Carta: il rientro in Sardegna

Senza alcuna ombra di dubbio, i seguaci del cantante non ci hanno pensato due volte a lasciare commenti sotto al suo post. C’è chi non si è neanche accorto della gaffe consigliandoli di mettersi una maglietta a maniche lunghe e chi invece non si è fatto ingannare:

Ma dove è stata scattata questa foto? Non mi sembra Cagliari.

Ancora prima del post, il cantante ha pubblicato una serie di foto sulle sue Instagram Stories mentre stava facendo ritorno in Sardegna. Sono stati tanti i messaggi di benvenuto da parte di tutti i fan del cantante.