Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella giornata di lunedì 29 novembre, nel sud della Sardegna. Il bilancio è terribile. Purtroppo Ambra Utzeri e Alessio Massessi sono morti e per loro non c’è stato nulla da fare. La donna di appena 32 anni ha lasciato 3 bambini piccoli.

Una notizia straziante che si è diffusa molto velocemente in comunità. Il sindaco ha detto che ora cerca di fare il possibile per i suoi bambini, rimasti all’improvviso senza mamma.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì 29 novembre. Precisamente strada provinciale tra Castiadas e Villasimius, nel sud della Sardegna.

La ragazza di 32 anni, era a bordo sulla sua Fiat Punto e stava tornando a casa dai figli. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Per cause ancora da accertare, l’auto è andata a scontrarsi con un furgoncino, guidato appunto da Alessio Massessi di 38 anni. L’impatto è stato frontale e molto violento. Le auto sono state completamente distrutte.

Sul posto oltre l’intervento dei sanitari, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo per estrarli dalle lamiere, ma nonostante i loro disperati tentativi, per i due non c’è stato nulla da fare. I traumi riportati sono risultati essere fatali.

Incidente in Sardegna, le parole del sindaco

La donna non aveva un lavoro fisso, ma svolgeva dei lavori saltuari. Faceva delle pulizie a delle signore nella zona. Infatti in quel momento stava rientrando a casa. Aveva 3 figli, il più grande di 8 anni e il più piccolo di appena 2 anni.

Alessio Massessi invece era molto conosciuto. Era un dj ed aveva un locale molto noto in città. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi sui social per poterli salutare. Il sindaco sulla morte di questi ragazzi ha detto:

