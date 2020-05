Marco Carta smentisca la falsa notizia: “Non ho rilasciato nessuna intervista” Il cantante va su tutte le furie per delle false informazioni su di lui: "Sto così male che non ho la forza di rilasciare nessuna intervista"

Marco Carta durante un sua live si è mostrato ai suoi fan davvero infuriato a causa di notizie false che girano sul suo conto. Il cantante si è particolarmente innervosito. Una rivista ha pubblicato un articolo che fa riferimento alla morte della nonna che lui definisce come una “Seconda mamma”.

A questo proposito Marco Carta ha affermato: “C’è questo giornale in edicola stamattina che dice: “Marco Carta: Sono disperato perché ho perso mia nonna. Era la mia seconda mamma, Maria De Filippi mi è vicina”.

Il cantante prosegue e spiega: “L’articolo è totalmente falso. Io sto così male che non ho la forza di rilasciare nessuna intervista. Non voglio che nessuno pensi che io abbia rilasciato dichiarazioni di questo tipo. Il contenuto è tutto finto”.

Successivamente il cantante, deluso per le false informazioni, ha voluto precisare anche la parte riguardante la presunta presenza di Maria De Filippi dicendo: “Lo dirò anche a Maria De Filippi”. Il cantante, ha voluto quindi esprimere la sua opinione riguardo le false informazioni dopo la morte di sua nonna.

Nel corso della sua sfuriata, Marco Carta ha continuato affermando: “Ma cosa dite di Maria De Filippi? Voi non sapete nemmeno se l’ho sentita. Questo è un romanzo”.

Ma la rabbia diventa sempre più pressante quando inizia a parlare delle dichiarazioni riguardo sua nonna, che è venuta a mancare da pochi giorni: “Si può mangiare sulla mia carne viva, ma non sulla carne di mia nonna scomparsa una settimana fa. Non lo permetto”.

E conclude: “Non esiste perché sul dolore non si può scavare in questo modo, solo io posso scavare sul mio dolore, ma non gli altri. Lo dirò anche a Maria De Filippi che io non ho rilasciato nessuna dichiarazione”. Queste sono state le ultime parole del cantante nella sua live, in cui metteva in chiaro la situazione.