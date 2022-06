Marco Cucolo abbandona l’Isola Dei Famosi: il motivo

Senza alcuna ombra di dubbio Marco Cucolo è uno dei concorrenti più amati e stiamti all’interno dell’Isola Dei Famosi. A distanza di pochi giorni dalla finale del programma condotto da Ilary Blasi, il naufrago è stato costretto ad abbandonare il reality show. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Manca poco alla finale dell’Isola Dei Famosi, eppure Maco Cucolo ha lasciato il gioco. A darne l’annuncio ufficiale è stata la redazione del celebre programma in onda su Canale 5. Stando alle parole che si leggono nel comunicato, il modello è stato costretto ad abbandonare il format per motivi medici:

Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola.

Per motivi medici, la redazione del programma condotto da Ilary Blasi si riferisce a quelli a cui il naufrago è stato sottoposto insieme a Edoardo Tavassi. Attualmente non siamo a conoscenza di ulteriori informazioni in merito alla questione. Dunque, per scoprire che cosa si nasconde dietro le condizioni di salute del concorrente non ci resta che attendere aggiornamenti.

Attualmente non siamo a conoscenza di molte informazioni circa la sua vita privata. Cucolo ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Per tanto non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla sua storia d’amore con Lory Del Santo.

Marco Cucolo: chi è

Classe 1992, Marco Cucolo è originario di Napoli. Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone lo conosce per essere un famoso modello. Tuttavia, a fargli acquisire la fama è stata anche la relazione avuta con Lory Del Santo. L’uomo ha fatto anche molto apparizioni nel piccolo schermo: ha partecipato al progamma di Barbara D’Urso in qualità di opinionista e nel 2016 ha preso parte a Pechino Express.