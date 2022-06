Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi e Marco Cucolo portati in infermeria

Ormai i giochi sono quasi fatti e l’Isola dei Famosi giunge al termine. I concorrenti si preparano alla fine di questa avventura con non pochi acciacchi. In queste ultime ore giunge la notizia secondo cui Edoardo Tavassi e Marco Cucolo hanno abbandonato temporaneamente il gioco. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo hanno lasciato temporaneamente l’Isola dei Famosi. Sembra infatti che i due naufraghi siano stati trasferiti in infermeria per alcuni accertamenti medici. Dopo Roger Balduino, costretto ad abbandonare il gioco a causa di un infortunio, ora è la volta di Edoardo e Marco. Ma che cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Stando alle parole della produzione i problemi riscontrati da i due naufraghi non dovrebbero essere nulla di preoccupante. Gli autori dell’Isola dei Famosi hanno confermato che sia Edoardo Tavassi che Marco Cucolo saranno presenti nella puntata di lunedì 13 giugno.

Nonostante la preoccupazione del gruppo riguardo le condizioni di salute dei due, alcuni naufraghi hanno cercato di ironizzare sulla questione. A riguardo, queste sono state le parole di Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis:

Caro Edo sappi che non ci manchi per un c***o.

Ovviamente la frase è stata pronunciata in modo molto ironico. Questo, dunque, potrebbe far pensare che il problema di salute che ha colpito il fratello di Guendalina Tavassi e Marco Cucolo non sia preoccupante.

Dopo tale frase, Nicolas Vaporidis ha aggiunto:

Ci manca soltanto Edo che non c’è, però questa è stata una bella giornata. Abbiamo trovato un bel po’ di cibo e chiudiamo la serata a mangiare. Ovviamente festeggeremo quando tornerà lui.

Sicuramente il gruppo di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare i compagni in modo da trascorrere i loro ultimi giorni in Honduras insieme. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere aggiornamenti riguardo i due naufraghi.