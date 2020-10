Nel corso della puntata di Ballando con le stelle Marco De Angelis si è sentito male. Attualmente il noto concorrente del reality show ha la febbre alta ma fortunatamente non si tratta di Covid-19. A dare questa notizia è Vittoria Schisano la quale lo fa sapere a tutti i suoi fan tramite il suo profilo Instagram.

Spavento e preoccupazione a Ballando con le stelle. Questa edizione 2020 del noto programma in onda su Rai 1 sta affrontando diverse avversità. Adesso ad avere problemi è stato Marco De Angelis il quale ha avuto un malore nei giorni scorsi. Il concorrente ha la febbre alta ma un tampone effettuato ha escluso la possibile positività al Covid-19.

Dopo l’intervento di per appendicite di Raimondo Todaro, l’infortunio al viso di Alessandra mussolini e quello al piede di Elisa Isoardi, ora Marco De Angelis non sta bene. La sua partner di ballo ha dato l’annuncio su Instagram spiegando che il ragazzo ha la febbre ma non si tratta di contagio da Coronavirus.

Ecco come Vittoria Schisano ha iniziato il suo racconto sul web:

Marco sabato sera ha avuto una forte febbre dopo la puntata, eravamo tutti molto spaventati. La febbre si è protratta fino a oggi. Stamattina aveva la febbre a 39, non riusciva a parlare. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia. Poi l’ansia è andata un po’ via perché siamo risultati tutti negativi al tampone. Sembra che Marco abbia avuto un’intossicazione alimentare importante. Non riesce a parlare, ha la febbre alta. Sono molto preoccupata e molto dispiaciuta.

In un secondo tempo, la celebre attrice ha dichiarato che non è a conoscenza di quello che succederà nella prossima puntata che si terrà sabato 31 ottobre. Una cosa è certa, lei non andrà in gara con altri ballerini:

Non mi ritiro, al massimo vado lì e faccio brutta figura ma sia chiaro che non ballerò con altri ballerini perché per me non esistono altri ballerini.

In conclusione, Vittoria Schisano ha voluto avvisare tutti i suoi seguaci che è in corso una riunione per prendere delle decisioni in merito alla questione: