A seguito della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il giorno lunedì 26 ottobre 2020 Adua Del Vesco si è resa protagonista di un piccolo incidente. Subito dopo che Alfonso Signorini ha salutato tutti i telespettatori, la celebre attrice si è ferita leggermente al piede. Alla luce di questo, tutti gli altri concorrenti hanno provveduto a soccorrerla.

Momenti di spavento e preoccupazione al Grande Fratello Vip. Anche ieri lunedì 26 ottobre, Alfonso Signorini non è mancato all’appuntamento fisso in prima serata per fare compagnia a tutti i suoi telespettatori. Tutto nella norma nel corso della puntata se solo non fosse per il piccolo infortunio che ha avuto Adua Del Vesco. L’attrice si è fatta male al piede.

Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, è un’attrice di origini siciliane molto nota nel piccolo schermo grazie al suo ruolo in L’onore e il Rispetto. Ex fidanzata di Gabriel Garko, la ragazza ha finto per tanti anni di avere una storia d’amore con quest’ultimo.

Adesso stiamo vedendo Rosalinda bellissima come sempre al Grande Fratello Vip dove è in compagnia anche del suo ex fidanzato, Massimiliano Morra. Da quando è una concorrente del noto programma condotto da Alfonso Signorini, sono numerosi i gossip che si aggirano intorno all’attrice.

L’ultimo risale proprio a qualche ora fa e riguarda un piccolo inconveniente che si è verificato a seguito della diretta di ieri. Dopo la conclusione della trasmissione, i concorrenti della casa hanno provveduto ad apparecchiare la tavola per mangiare le lasagne. Proprio in questo momento, Adua Del Vesco ha deciso di recarsi nello sgabuzzino con Guenda per prendere l’acqua.

Peccato che all’improvviso le è caduta addosso l’intera cassetta contenente le bottiglie di acqua in vetro causandoli una ferita al piede. Alla luce di questo, tutti gli altri concorrenti della casa sono accorsi in suo aiuto prendendola e mettendole il ghiaccio sul piede. L’unica persona rimasta all’oscuro del fatto è stata la contessa la quale è rimasta seduta a tavola. Un dettaglio che ha fatto molto discutere il web.