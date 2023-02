Ieri notte è terminata la 73esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse si è conclusa con la vittoria, meritatissima per molti, di Marco Mengoni, che con il suo brano “Due vite” ha convinto fin dalla prima serata pubblico e critici. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? A riguardo ci sono davvero poche informazioni.

Un successo incredibile quello riscosso dal Festival di Sanremo anche quest’anno. Il Direttore Artistico Amadeus, il suo amico e compagno di viaggio Gianni Morandi, tutte le co conduttrici e tutti gli ospiti nazionali e internazionali hanno accompagnato il pubblico italiano per cinque magnifiche serate.

E non si posso ovviamente dimenticare i protagonisti della kermesse, ossia i 28 artisti in gara che hanno presentato tutti delle canzoni splendide.

La migliore, alla fine, è risultata essere quella di Marco Mengoni. “Due vite” ha convinto tutti fin dalla prima serata ed ha permesso al 34enne di Ronciglione di portare a casa per la seconda volta il premio.

Marco Mengoni è nato nella provincia di Viterbo il giorno di Natale del 1988. Fin da giovanissimo ha messo in mostra un talento smisurato nel canto e dopo alcune apparizioni in piccoli locali, ha iniziato la sua scalata al successo nel 2009, quando Morgan lo volle nella sua squadra ad X Factor.

Da lì non si è praticamente più fermato. Nel 2010 ha partecipato per la prima volta a Sanremo, con il brano “Credimi ancora“, classificandosi al terzo posto. Nel 2013 è tornato all’Ariston, con il brano “L’essenziale“, vincendo quell’edizione presentata da Fabio Fazio.

La vittoria di ieri sera è solo l’ennesimo riconoscimento per un artista che sta entrando di diritto nella storia della musica italiana.

Della sua vita privata, parallelamente a quella artistica, al contrario si sa davvero poco. Non si hanno notizie riguardo a fratelli o sorelle, né di partner o ex che condividono o hanno condiviso un percorso relazionale insieme a lui.

Alle diverse domande a riguardo che in passato gli sono state fatte, Mengoni ha sempre spiegato che non ha la minima intenzione di esporre i propri cari alla luce dei riflettori. Qualche anno fa dichiarò:

Ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!