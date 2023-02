Marco Mengoni in finale a Sanremo 2023: il look con diamanti e gioielli d’oro

Alla finale di Sanremo, Marco Mengoni ha indossato un look Versace impreziosito da gioielli in oro e diamanti

Marco Mengoni è il vincitore della 73esima edizione del Festival Di Sanremo. In occasione della finale della kermesse canora, l’artista in gara si è presentato sul palco del Teatro Ariston con un look total black. L’outfit è stato poi impreziosito con gioielli d’oro e diamanti super prestigiosi. Scopriamo insieme il loro valore da capogiro!

Sin dall’inizio della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Marco Mengoni è stato il big in gara favorito dal pubblico italiano. L’artista si era imposto come vincitore conquistando il primo posto in tutte le classifiche stilate durante le cinque serate della kermesse canora. Ebbene sì, alla fine i prognostici si sono rivolti esatti.

Portando sul palco del Teatro Ariston il brano “Due vite”, la 73esima edizione del Festival Di Sanremo è stata vinta dal diretto interessato il quale rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023. Tuttavia, oltre ad essere un grande fenomeno nel mondo della musica, Mengoni è una vera e proprio icona di stile.

In occasione della finale delle kermesse canora condotta da Amadeus, il vincitore si è mostrato sul palco del Teatro Ariston con un look total black composto da gilet in satin e pantaloni coordinati. A curare in ogni minimo dettaglio il suo outfit firmato Versace è stato lo stylist Lorenzo Posocco, l’esperto di immagine il quale si è preso cura anche di Elodie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

Tuttavia, a catturare l’attenzione dei telespettatori italiano sono stati i prestigiosi gioielli in oro e i diamanti firmati Tiffany&Co sfoggiati nel corso delle cinque serate. Per quanto riguarda la serata finale, il cantante ha indossato due braccialetti Tiffani Lock, un Bracciale Tiffany T, due anelli e un paio di orecchini a cerchio T1. Il totale del valore di tali gioielli è di ben 62.050 euro.