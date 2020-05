Uomini e Donne ecco chi è Sirius, il corteggiatore di 26 anni di Gemma Galgani Si è presentato in studio Sirius il corteggiatore di 26 anni di Gemma Galgani

Nella prima puntata in studio, dopo molto tempo, possiamo assistere all’arrivo di Gemma Galgani e del suo nuovo corteggiatore, Sirius, il cui vero nome è Nicola, lasciando tutti a bocca aperta poiché l’uomo ha davvero 26 anni, come diceva nelle chat con la dama. Gemma Galgani è incredula, così come tutte le persone che dallo studio guardano la scena dell’incontro.

La dama a stento trattiene le lacrime e dice al suo corteggiatore: “Tu mi hai scritto delle cose bellissime e io credevo che fossi più grande”, lo confessa mentre i due passano del tempo insieme. Dopo essersi presentato, il corteggiatore, esordisce dicendo alla dama: “La TV non mentiva su di te, anzi, sei più bella dal vivo!”.

Gemma Galgani rimane sempre più incantata da lui e, Nicola racconta le sue forti emozioni: “Il cuore mi sta esplodendo dal petto”. In seguito racconta anche il perché ha deciso di scrivere a Gemma, ribadendo le sue esigenze: “Io ho bisogno di una donna con la D maiuscola. Io ho avuto store con ragazze più piccole, ma anche più grandi”.

E conclude: “Ma sono arrivato alla conclusione che l’età non conta. Quello che mi ha colpito di più di te è la finezza!”. I due ballano assieme ma a distanza, per rispettare le nuove normative del distanziamento sociale, gesto che colpisce molto la dama, che a malapena, riesce a trattenere le lacrime per l’emozione.

Tuttavia a causa della sua giovane età nessuno crede al’ interesse del ragazzo per Gemma Galgani. A prendere la parola e l’immancabile Tina Cipollari che lo attacca infuriata: “Sai cosa ti dico? Fai proprio schifo!” ammette l’opinionista. Anche Valentina Autiero lo definisce un “farabutto”, per la donna infatti sta solo prendendo in giro Gemma.

Successivamente Sirius ribatte: “Sei volgare!”, riferendosi sia a Tina che a Valentina, per poi annunciare ad entrambe: “Io e Gemma vi stupiremo, vedrete!” Il corteggiatore, infatti, dice di essere davvero molto interessato alla Galgani.