Maria De Filippi confessa la sua malattia La conduttrice confessa di soffrire di una malattia che la ossessiona da anni

Maria De Filippi ha confidato di soffrire di una malattia che le reca molta sofferenza e della quale non riesce proprio a liberarsi. Questo disturbo le recherebbe addirittura anche dei disturbi notturni. La conduttrice è sempre stata una donna forte e risoluta, determinata, ma non nasconde la sua fragilità quando parla della sua malattia.

In molte interviste Maria De Filippi ha rivelato la sofferenza per questo malessere, che la fa cadere in momenti difficili, anche nel cuore della notte, costringendola a chiedere il parere del medico. La donna ha inoltre rivelato dettagli sul rapporto tra lei e Maurizio Costanzo, il quale non è scevro da debolezze.

Costanzo come è ormai risaputo, è in cura da una nutrizionista, che gli spiega cosa mangiare per non incorrere nel rischio di obesità. La De Filippi ha confidato a Che Tempo Che fa di essere affetta da un disturbo, che da anni ormai non riesce a debellare soffre di ipocondria.

Divenuta una vera e propria malattia, che la porta a livelli d’ansia eccessivi e le reca preoccupazioni esasperanti per ogni piccolo fastidio o malore. La presentatrice ha confidato di essere in possesso di una rubrica sulla quale è annotato un elenco di numeri di medici. Maria De Filippi ha confessato che li interpella ogni qualvolta ne sente la necessità.

In un’intervista dice che: “Nel mio cellulare ho i numeri di telefono di un otorinolaringoiatra, di una signora che fa il primario a Rianimazione che è il numero uno in tutti i campi, di una dottoressa che chiamo anche a mezzanotte che sa tutto di me”.

Nonostante sia in grande forma fisica, non riesce a placare questa malattia. Infine Maria De Filippi ha raccontato anche del rapporto travagliato che ha vissuto con la madre e che da bambina le ha imposto molta, troppa rigidità e durezza minando spesso la sua stessa autostima.