Maria De Filippi, ecco come la conduttrice ha trascorso il giorno del suo compleanno

Lunedì 5 dicembre è stato il compleanno di Maria De Filippi: scopriamo insieme come la regina della televisione italiana ha trascorso questa giornata

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate e apprezzate nel mondo dello spettacolo. Lunedì 5 dicembre la regina della televisione italiana ha spento 61 candelini. Sono stati molti coloro che hanno scritte per lei dolci messaggi di auguri. Ma come ha trascorso questo giorno la conduttrice? Scopriamolo insieme.

In occasione del 61esimo compleanno di Maria De Filippi, il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, ha dedicato a lei un ampio spazio. Nel dettaglio, il giornale ha pubblicato un semplice servizio fotografico dedicato proprio alla regina della televisione italiana. In più, ‘Chi’ ha rivelato in che modo Maria ha trascorso il suo giorno speciale.

Come già anticipato, sono stati molti coloro che hanno scritto per Maria De Filippi un dolce messaggio di auguri. Da Alessandra Amoroso, a Emma Marrone, per poi passare a Giulia Stabile, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini… insomma tutti hanno voluto inviare alla conduttrice una commovente dedica nel giorno del suo compleanno.

Ma come ha trascorso Maria il suo giorno speciale? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che la regina della televisione ha trascorso il giorno del suo compleanno a lavoro. La sua mattina è iniziata prima nel suo studio a Roma ed è poi proseguita negli studi Elios. Tra una pausa e l’altra Maria ha comunque il tempo di concedersi un caffè.

Oltre a ciò, il settimanale ‘Chi’ ha rivelato che negli studi è stata portata una bellissima torta di compleanno ed è poi stato organizzato un aperitivo. Gli scatti pubblicati dal noto giornale hanno immortalato la conduttrice in tenuta sportiva con un magnifico mazzo di margherite tra le mani.

Tra i tanti che hanno inviato messaggi di auguri alla conduttrice, non sono passate inosservate le parole di Fiorello. Lo showman è stato il primo a fare gli auguri a Maria tramite video chiamata. Inoltre, grazie all’aiuto dello stesso Fiorello e di Amadeus, Maria De Filippi è riuscita a spegnere, anche se in modo virtuale, le candeline sulla torta di compleanno.