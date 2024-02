Maria De Filippi, il gesto per il compianto marito Maurizio Costanzo commuove: cosa ha fatto la conduttrice

Maria De Filippi aveva annunciato l’organizzazione di un importante evento per commemorare il compianto marito Maurizio Costanzo, scomparso appena un anno fa all’età di 84 anni. La regina di “Amici” – e di Mediaset, possiamo dire – aveva proposto la realizzazione di un programma televisivo speciale dedicato a un’icona della televisione italiana, nonché suo marito.

Per questo programma la conduttrice televisiva ha deciso di coinvolgere come ospiti, tra cui artisti e noti personaggi televisivi. Il programma è stato pensato per onorare il noto giornalista e la trasmissione dedicata a Maurizio Costanzo è andata in onda nella serata di martedì 20 febbraio, su Canale 5. Ecco di cosa si è parlato.

Si tratta di qualcosa di innovativo nelle sedi Mediaset. Maria De Filippi aveva fatto una sorprendente dichiarazione riguardo al ritorno dell’iconica trasmissione. Si tratta infatti di un Maurizio Costanzo Show molto speciale.

La commemorazione di Maurizio Costanzo, il giornalista che ha segnato la storia della televisione italiana e che ha “inventato” il format del talk show, si è snodata attraverso testimonianze, parole, ricordi. L’evento proposto da Maria De Filippi è consistito in una puntata speciale del programma già di grande successo nei tanti anni di conduzione del marito.

Con questo gesto, Maria De Filippi ha voluto celebrare la lunga e fruttuosa carriera del marito Maurizio Costanzo. Il giornalista ha iniziato la sua carriera nel lontano 1956, lavorando in piccole redazioni. Prima quella del quotidiano ‘Paese Sera’, successivamente passando al ‘Corriere Mercantile’.

Maurizio, figura eclettica, si è dedicato alla scrittura, realizzando anche il testo della canzone “Se Telefonando” insieme a Ghigo De Chiara. Oltre alla musica, Costanzo si è appassionato al cinema, scoprendo Paolo Villaggio e contribuendo ai film di Ettore Scola.

Infine, rimanendo nella storia, ha ideato un tipo di programma destinato a diventare molto popolare. Il Maurizio Costanzo Show ha dato spazio a personaggi famosi così come a persone comuni, affrontando temi sia elevati che leggeri. Il programma, nei decenni, ha regalato ai telespettatori un ritratto sfaccettato della realtà italiana. Maria De Filippi ha voluto fortemente “riportare” il programma per celebrare questo show che è rimasto nel cuore degli italiani.

In commemorazione del marito, un anno dopo la sua scomparsa, l’autrice di “Amici” ha deciso di celebrare la memoria con Dedicato a Maurizio Costanzo proprio al teatro Parioli, sullo stesso palco solcato dal marito per ben quaranta stagioni.

Gli ospiti che faranno la propria apparizione in questa edizione straordinaria includono Fabio Fazio, Enrico Mentana, Michele Santoro, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Mara Venier, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Vittorio Sgarbi, Luciana Littizzetto, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Christian De Sica, Platinette, Massimo Lopez, Ricky Memphis, Dario Vergassola, Rita Dalla Chiesa, Pino Strabioli e Vladimir Luxuria.