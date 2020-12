Maria De Filippi l’inaspettata confessione sul figlio: “Avevo paura di fargli schifo”

Maria De Filippi è felicemente mamma di Gabriele, il figlio adottato con il suo storico marito Maurizio Costanzo. Oggi lui è un giovanotto, lavora nella società di produzione della conduttrice pavese (la Fascino) e va d’amore e d’accordo con i suoi genitori. Insomma, la famiglia ha raggiunto l’equilibrio ideale. Ma c’è stato un periodo in cui la presentatrice aveva delle preoccupazioni, soprattutto una, che fino a questo punto era rimasta nascosta.

Maria De Filippi: l’unico figlio con Costanzo

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno un unico figlio insieme, Gabriele Costanzo, preso in adozione dai due giganti della televisione italiana quando aveva appena 10 anni.

Timore di non poter piacere

La De Filippi ha rivelato per la prima volta che il suo primo incontro con Gabriele l’avrebbe terrorizzata. Come abbiamo appena detto, lui aveva 10 anni e lei era convinta di non poter piacere al piccolo. Nel frangente in cui ha incontrato Gabriele per la prima volta, era tesa come una corda di violino – ha raccontato -, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare.

E soprattutto una domanda la faceva girare e rigirare nel letto: se gli avesse fatto schifo? Fortunatamente i timori si sono rivelati infondati, Gabriele ha accettato di buon grado l’importante cambiamento e a Maria è legato da uno splendido rapporto.

Una brava mamma

Da tempo Gabriele Costanzo ha lasciato la casa dei suoi genitori per andare a convivere con la propria fidanzata. Quando le ha presentato la sua ragazza – ha aggiunto Queen Mary -, la scorsa estate, ha fatto davvero la brava mamma.

Maria De Filippi approva la “nuora”

La “nuora” che tipo è? Molto carina, molto buona, le piace, ha dichiarato la conduttrice di Amici e giudice di Tu Si Que Vales. La signora dei palinsesti Mediaset ha, inoltre, ammesso di essere stata fin troppo “apprensiva” nei confronti del ragazzo, il quale l’ha aiutata a imparare dai propri errori.