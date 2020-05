Maria De Filippi riceve un corno della fortuna da Sabrina Ferilli Un regalo particolare per la presentatrice di Mediaset da Sabrina Ferilli

Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate, ha lanciato il suo nuovo programma TV. È intitolato “Amici Speciali”, e la prima puntata è già andata in onda. Nello show vengono coinvolti i grandi protagonisti delle scorse edizioni di Amici.

Questi volti, ormai noti, si sfidano nel programma con le modalità a squadre tipiche del talent show. Già nella primissima puntata non sono mancati i battibecchi e i simpatici siparietti che caratterizzano le trasmissioni di Maria De Filippi. In questo caso le protagoniste sono Sabrina Ferilli, dalla giuria, e la stessa conduttrice. Le due donne sono molto amiche, ormai da anni.

Questo si nota anche dai loro atteggiamenti, infatti le due donne non perdono l’occasione, già dalla prima puntata, per raccontare aneddoti. Ma il racconto più bello avvenuto in serata è nato da una domanda di Giorgio Panariello. Il comico ha chiesto, incuriosito, cosa fosse l’oggetto che la presentatrice portava attaccato alla cintura. Maria De Filippi allora spiega che quello è un corno di corallo. Un porta fortuna regalato proprio da Sabrina Ferilli. “Me l’ha regalato lei, io in realtà non sono nemmeno scaramantica, però stasera l’ho messo“.

Giorgio Panariello fa notare di aver regalato lui stesso un cimelio simile all’attrice, che ha prontamente spiegato: “No, Giorgio, assolutamente non è il tuo. È un corno fatto da un artigiano napoletano che ha il gobbettino, le mani che fanno le corna, il ferro di cavallo, il tutto è fatto in un cornetto di corallo, apposta per me”.

Ma l’indiscrezione non finisce qui. Il corno è stato protagonista di una confessione che Maria De Filippi ha fatto sulle ilari raccomandazioni, che l’attrice, avrebbe accompagnato al singolare regalo. Infatti, Sabrina Ferilli, avrebbe raccomandato alla conduttrice di mettere il corno sotto i vestiti, nella biancheria intima: “Io le ho detto che non mi sembrava il caso” ha aggiunto Maria De Filippi.

L’attrice è rimasta abbastanza esterrefatta da questa osservazione, e ha detto che questo dettaglio poteva anche non essere divulgato in trasmissione. Insomma questo format del talent show si preannuncia molto divertente già dai primi minuti.