Uomini e Donne Tina Cipollari contro Gemma Galgani per Cuore di Poeta La dama torinese tenta di rifiutare le attenzioni di un suo spasimante, ma l'opinionista non crede alle sue parole e va su tutte le furie

Non è una novità che tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non corra buon sangue. L’opinionista del dating show più famoso in Italia è sempre sul piede di guerra e pronta ad escogitare nuovi metodi per denigrare la dama torinese. Stavolta la pietra dello scandalo è sorta con una dichiarazione di Cuore di Poeta, uno dei corteggiatori di Gemma Galgani.

Secondo Tina Cipollari la dama dovrebbe essere molto cauta nei confronti dello spasimante e soprattutto dovrebbe essere più sincera. Cuore di Poeta, che di nome fa Romualdo, ha affermato di voler continuare a conoscere Gemma Galgani.

Ma per l’opinionista questa è una follia: la dama torinese ormai ha occhi solo per Sirius. Tina Cipollari, quindi, inveisce contro Gemma Galgani, insinuando che stia cercando una scusa per “scaricare” Cuore di Poeta.

Anche Maria De Filippi si schiera dalla sua parte. Infatti, quando Gemma Galgani cerca di rifiutare Cuore di Poeta, sentenziando che per lei ‘sta correndo troppo’, la stessa conduttrice ha affermato: “Non è realtà, ti sei spaventata di una cosa non vera“.

Maria De Filippi ha quindi sottolineato che le parole dello spasimante, erano una conseguenza del vecchio format ‘conquista con le parole‘, in onda fino a poco fa per rispettare le normative anti Covid-19.

Proprio per questo motivo sarebbe evidente che in realtà Cuore di Poeta non starebbe affatto correndo. Di sicuro per la dama torinese questo non è il più roseo dei momenti. La protagonista del Trono Over era già molto angosciata dall’astio che Tina Cipollari cova nei suoi confronti, come aveva confessato lei stessa in una intervista.

Ma ora che anche Maria De Filippi le rema contro, come affronterà le prossime sfide Gemma Galgani? Di sicuro era già abituata alle continue stoccate dell’opinionista, che non ha mai nascosto la sua antipatia per Gemma, ma se anche la conduttrice comincia a mostrarle il suo disappunto, forse la dama dovrebbe iniziare a riflettere sulle sue scelte.

Per esempio in primis dovrebbe ammettere di essere completamente ammaliata da Sirius, alias Nicola Vivarelli. Questo soprattutto per non alimentare false speranze negli altri corteggiatori. E poi dovrebbe riflettere bene sulle sue scelte, altrimenti l’uomo dei sogni che tanto aspetta potrebbe non arrivare mai.