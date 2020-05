Uomini e Donne, Sirius è iscritto a Tinder, app di incontri Indiscrezioni segnalano che il corteggiatore di Gemma, Sirius, ha un profilo su Tinder, famosa app di incontri

Ormai tutti conosciamo le vicende del trono over, che hanno come protagonisti indiscussi Gemma Galgani e il suo giovanissimo corteggiatore Nicola Vivarelli. Le indiscrezioni sul 26enne non finiscono mai, ed ora è venuto fuori un ultimo, sconvolgente dettaglio. Nicola avrebbe un profilo Tinder.

I detrattori del giovane corteggiatore sono sempre stati dubbiosi sulla sua sincerità. A partire dagli opinionisti del programma, che non perdono occasione per metterlo in discussione, per finire con le ex fiamme di Sirius stesso, che ne parlano male tramite social e interviste.

Insomma, tutti sembrano avere qualcosa da rimproverare al ragazzo. Ultimamente anche i fan del programma stanno trovando modi per attaccare Nicola Vivarelli. Una ragazza, in particolare, ha riportato delle notizie abbastanza gravi. Dice aver trovato delle foto e dei selfie del giovane Sirius sul web.

Fin qui tutto normale, se non fosse che questi scatti erano caricati su una diffusissima app di incontri online: Tinder. Questo lascerebbe pensare che, prima di iniziare il suo percorso con la dama del trono over, Nicola Vivarelli stesse cercando già una nuova fiamma.

Sicuramente questo particolare sarà presto molto discusso, e troveremo di nuovo Nicola Vivarelli messo alle strette dalle insinuazioni dei suoi “haters”.

Infatti le polemiche tra i fans del programma sono già scattate e moltissimi stanno già dando per scontato che le intenzioni del ragazzo non siano serie e sincere.

Eppure il giovane non smette mai di dare dimostrazione del suo reale desiderio di conoscere Gemma. C’è da ricordare però che in molte occasioni Nicola Vivarelli ha messo le mani avanti, precisando che è ancora presto per parlare di amore e sentimenti.

Rimane la possibilità che il ragazzo sia sincero e qualcuno stia sfruttando la sua notorietà, rubando la sua identità e le sue foto per godere di riflesso della sua fama. Ma niente è ancora certo e di sicuro Sirius avrà molto da spiegare in studio da Maria De Filippi. Pare che non ci sia pace per questo ragazzo così preso di mira.