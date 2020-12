Maria De Filippi sbarca al Grande Fratello Vip: ecco in quale ruolo

Un nuovo grande successo per il Grande Fratello Vip: a fare una sorpresona ai vipponi questa volta è Maria de Filippi

Un nuovo traguardo raggiunto per la produzione del Grande Fratello Vip: in studio arriva anche Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset, molto difficile da convincere, ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e gli autori del reality.

No, ovviamente non entra in modo permanente nella casa del Grande Fratello Vip, ma sarà tra gli ospiti speciali della diretta di questa sera lunedì 28 novembre.

L’indiscrezione è stata riportata prima da Blogo che aveva annunciato l’arrivo di Maria De Filippi nonostante negli anni non si sia mai concessa a ospitate tv fuori dai suoi programmi.

La donna è stata anche ospite da Verissimo, cosa molto rara. Queen Mary sta lambano le sue abitudini uscendo anche dalla conduzione dei suoi programmi. Comunque si pensa che la donna entrerà nella casa per salutare i concorrenti.

Proprio Tommaso Zorzi qualche tempo fa, ha espresso il forte desiderio di incontrarla e di conoscerla: “Io per Maria De Filippi farei le fotocopie, Maria prendimi a Tu si que vales!”

La puntata di stasera sarà inoltre ricca di sorprese e colpi di scena. A varcare la porta rossa potrebbe essere anche Natalia Paragoni. A seguito dello scioccante biglietto con annesso regalo natalizio, l’influencer chiarirà delle questioni in sospeso con il suo fidanzato.

Provvedimento disciplinare in arrivo inoltre per Samantha De Grenet? La concorrente la scorsa settimana ha rivolto delle accuse piuttosto pesanti a Stefania Orlando.

Seppur le due hanno chiarito le frasi rivolte alla collega sono state piuttosto gravi, tanto che anche lei si è rivolta agli autori dicendo: “Cacciatemi, cacciatemi l’ho detto!”.

C’è anche poi da discutere di nuovo dell’allungamento del programma. Pare sia infatti ormai ufficiale che la finalissima del Grande Fratello Vip andrà in onda il 26 febbraio e non il 15 febbraio come si era stabilito qualche settimana fa.