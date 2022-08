Maria Monsè e il grande dolore vissuto: “Ho avuto due aborti”

Maria Monsè è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del piccolo schermo italiano. In queste ultime ore il nome della showgirl è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa per aver svelato alcuni dettagli riguardo la sua vita privata. Forse non tutti sanno che la showgirl ha vissuto un grande dolore.

Tutti conoscono Perla Maria, la figlia che Maria Monsè ha avuto dal marito Salvatore Paravia. In alcune interviste la showgirl non ha mai nascosto il suo desiderio di desiderare altri figli. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Ok Salute e Bellezza’, però, la Monsè ha rivelato di aver vissuto un dolore enorme.

Durante il colloquio con il giornale, la showgirl ha confessato che, dopo tre anni dalla nascita di Perla Maria, lei e suo marito hanno sentito la necessità di allargare la famiglia. Nonostante sia rimasta in dolce attesa in poco tempo, qualcosa è andato storto. Queste sono state le sue parole:

Un giorno, però, ho iniziato a sentire dolori alla pancia, così sono corsa a fare un’ecografia. Era solo la terza settimana, il medico mi disse che non c’erano più i battiti e io rimasi scioccata. La mia favola era improvvisamente crollata. Tornai a Roma per abortire e fu un dramma. Uno strazio. Presi dei calmanti. L’operazione andò bene, nonostante il mio stato d’animo e le mie preoccupazioni.

Un’esperienza che ha indubbiamente scosso l’animo della showgirl. Nonostante ciò, la Monsè e suo marito non si sono persi d’animo ed hanno provato nuovamente a diventare genitori per la seconda volta. Purtroppo però la showgirl ha confessato di aver avuto un secondo aborto.

Queste sono state le sue parole a riguardo: