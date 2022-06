Rafael Nadal può essere considerato come uno degli sportivi in assoluto più vincenti e famosi della storia di ogni sport. Una carriera leggendaria la sua, ricca di successi strepitosi. Ma ora Rafa sta per raggiungere un importante traguardo anche nella vita privata. Sua moglie Francisca, infatti, è in dolce attesa del loro primo bebè insieme. Una gioia che arriva a 36 anni per il campione.

Insieme a Novak Djokovic e Roger Federer, Rafa Nadal ha fatto parte della rivalità probabilmente più emozionante nella storia di ogni sport. Nel corso degli ultimi 20 anni i tre si sono divisi i tornei più prestigiosi del mondo e si contendono da tempo il titolo di tenniste più forte di ogni epoca.

Gli ultimi mesi sono stati probabilmente tra i migliori nella carriera di Rafa. A gennaio ha vinto per la seconda volta in carriera gli Australian Open. Poi è seguito un periodo difficile a causa di un infortunio e la settimana scorsa ha portato a casa il suo 14esimo Roland Garros. Un record assoluto non solo per quanto riguarda il torneo parigino sulla terra rossa, ma da estendere a tutti i tornei del circuito.

Si è trattato del suo 22esimo titolo del Grande Slam (maggiori 5 tornei del mondo). Anche questo un record.

La moglie di Rafael Nadal è incinta

Credit: Hola!

E come se le vittorie non bastassero per rendere questo periodo particolarmente felice, Rafael Nadal ha scoperto da qualche tempo che ben presto sarà papà per la prima volta.

Non è arrivata ancora nessuna conferma da parte del tennista maiorchino, ma la rivista spagnola Hola! ha pubblicato alcune foto scattate a Maria Francisca Mery Perellò, moglie di Rafael, nelle quali si vede benissimo un pancino ormai abbastanza evidente.

Rafael e Xisca coroneranno così un sogno che hanno da molto tempo. I due sono insieme da ben 18 anni e tre anni fa si sono sposati.

In passato, il tennista aveva affrontato cosi il discorso figli: