Maria Teresa Ruta, pianto disperato: “Lascio il GF Vip”

Analogamente agli altri veterani dell’avventura televisiva, Maria Teresa Ruta pare seriamente provata dalla permanenza nel programma. I concorrenti “reclusi” nella Casa del GF Vip fin dalla prima sera hanno perso ormai la pazienza.

Non solo Maria Teresa Ruta: lo sfogo emotivo degli altri concorrenti

L’ennesimo allungamento comunicato nel corso dell’ultima diretta da Alfonso Signorini ha alimentato un malessere già latente da un bel pezzo. Il vigile occhio delle telecamere, 24 ore su 24, sette giorni su sette, pesa come mai era accaduto prima. Ne sono la conseguenza le crisi, ultimamente frequenti. Da quello di Andrea Zelletta a quello di Stefania Orlando, gli sfoghi emotivi sono divenuti all’ordine del giorno.

Velo tetro

La stessa Maria Teresa Ruta pare seriamente provata. La conduttrice è scoppiata in lacrime durante un momento di confessioni intime con le persone insieme alle quali si è maggiormente legata nello svolgimento dello show, ovverosia Tommaso e Stefania.

A culmine della conversazione ha preso la clamorosa scelta di abbandonare il gioco. Udite queste parole, Zorzi ha provato a migliorare l’umore della sua amica. È la loro highlander – ha esclamato -: non può uscire. Tutto sta assumendo secondo l’influencer un velo un po’ tetro.

Lucidità carente

Imperterrita, Maria Teresa Ruta è andata avanti a piangere. Non è lucida, c’è il dolore e non sa se sia solamente una fase passeggera. Non se lo aspetta da sé stessa. Non vede mamma dal 2 luglio, l’ha vista un istante in clinica e non più.

Maria Teresa Ruta autocritica per l’incontro con Guenda

L’incontro con la figlia Guenda Goria nel serale di lunedì ha destabilizzato la donna, tornata a pensare al proprio immediato futuro. Si è sentita egoista e prova rabbia nei confronti di sé stessa. Il faccia a faccia con Guenda le ha aperto una ferita. Nonostante le abbia, ovviamente, fatto piacere la sorpresa, desiderava incontrare suo fratello. Al che si è chiesta come sia possibile per un genitore dire una cosa simile.