Lory Del Santo, avete mai visto la sua casa? Ecco come si presenta il suo appartamento con vista sul Colosseo con gli interni total white

Lory Del Santo è una delle attrici preferite dagli italiani. Protagonista di tanti film divenuti dei grandi successi, Lory è ancora oggi presente in molte trasmissioni televisive. Negli ultimi anni, l’attrice è stata parecchie volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso. Ad ogni modo, Lory è molto conosciuta anche per la sua storia personale, per i drammi che ha dovuto affrontare, come la morte di due suoi figli. L’attrice è molto attiva sui social network dove spesso condivide delle foto e dei video della sua quotidianità. In alcune occasioni, ad esempio, la showgirl ha mostrato la sua splendida casa. A proposito, avete mai visto la casa dove vive l’attrice e showgirl?

Le foto della casa di Lory Del Santo

Lory abita in un attico di lusso, nel pieno centro di Roma, con vista direttamente sul Colosseo. L’arredamento scelto dalla showgirl sembra rispecchi molto il suo carattere, semplice, elegante e limpido. Il colore predominante è il bianco, colore che la showgirl ha utilizzato per gran parte degli arredi e per i divani.

Anche per la cucina e la camera da letto, la showgirl ha scelto colori chiari che vanno a dominare molti angoli della casa. All’esterno della casa, c’è una bellissima veranda, un vero e proprio nido dove la showgirl ama trascorrere le calde sere d’estate e ore di relax. La cucina è arredata con stile minimal e come abbiamo anticipato, il colore predominante è il bianco.

Sulle pareti sono presenti tanti quadri incastonati in cornici molto eleganti e dorate. Sempre in questa stanza, è presente un frigorifero grigio che fa da contrasto con il resto dell’arredamento.

Un’altra particolarità che di certo non passa inosservata è data dai divani maculati. Il bagno è composto da un enorme marmo scuro dove è poggiato un bellissimo lavabo. Non può mancare una vasca idromassaggio, dove la showgirl ama tanto rilassarsi. In casa con Lory Del Santo vive anche il suo cane Jordan, che era del figlio Loren. Questo è ciò che si evince dal profilo social della showgirl.

