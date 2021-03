Maria Teresa Ruta su Tommaso e Stefania: “Sono gli unici che non ho sentito”

Maria Teresa Ruta uscita con grande sorpresa dalla casa di Cinecittà prima del tempo, si sta riprendendo un po’ il pane di quello che è successo durante il percorso nella casa. Oggi, la concorrente ha deciso di rompere il silenzio e di parlare di quelli che pensavamo fossero i suoi due migliori amici.

Stiamo parlando del vincitore Tommaso Zorzi e della sua migliore amica, Stefania Orlando. Maria Teresa Ruta ha confessato che al momento, sono gli unici due con cui non ha avuto ancora contatti.

Molto strano, ma la conduttrice ha spiegato: “Praticamente con tutti. L’unica che non ho ancora sentito è Stefania. Però sono in contatto con Simone”. Insomma, sarà vero? Certo è che è molto strano anche perché Tommaso e Stefania hanno avuto modo di mettersi in contatto. Sul vincitore dichiara:

Sono appena uscita anch’io… Rosalinda, Dayane anche oggi mi ha scritto. Tommaso non ci siamo sentiti, ma ci eravamo già parlati prima e soprattutto alla festa. Non è che dovevo sentirlo ieri mentre era in macchina.

Ma su di lui non finisce qui: al momento della vincita, sembra che Maria Teresa Ruta abbia trovato il tempo, in mezzo alla gran festa, di dire qualcosa alla sua ultima “amica” nella casa:

“Quando è uscita l’ho abbracciata, le ho detto ti voglio bene. Io ho detto solo una cosa che mi sembrava un suggerimento sbagliato a Tommaso di non parlarmi della sua nomination. Ad un’amica bisogna parlare in faccia. Io al suo posto avrei detto dille che l’hai nominata” ha dichiarato la Ruta “Quando sono uscita ho sentito cosa hanno detto Tommaso e Stefania, mi hanno preso in giro. Lui non doveva affondare il coltello su Giulia, non gli serviva per vincere perchè per me era il vincitore”.

Insomma, come andranno i rapporti tra i tre fuori dalla casa? Ben presto lo scopriremo, non c’è assolutamente dubbio.