Sono numerosi i Vip che hanno deliziato i propri fan con delle foto di quando erano soltanto dei bambini o degli adolescenti. A loro, un po’ di tempo fa, si è unita anche la bellissima ed amatissima attrice e conduttrice Vanessa Incontrada.

L’ex modella spagnola naturalizzata italiana ha pubblicato un vecchio scatto sul suo profilo Instagram di quando aveva soltanto 4 anni:

#VaneRicordi. I miei 4 anni …👶🏻🌈😊 Besitos Amigos 😙🦋.

Centinaia i commenti apparsi sotto la bellissima immagine, che fa riaffiorare ricordi e malinconia. I numerosi seguaci di Vanessa Incontrada non hanno potuto far a meno di notare i suoi occhi inconfondibili. Già da bambina l’attrice era bellissima e oggi è una delle donne più amate e seguite del mondo televisivo.

Anche le donne hanno sempre apprezzato il suo essere vera e sincera. Vanessa Incontrada è diventata un simbolo di body positivity. In più occasioni si è mostrata al naturale, con tutti i suoi difetti e qualche chilo di più. È anche apparsa nuda sulla copertina di Vanity Fair, senza filtri e photoshop. Una bellezza al naturale che non da peso a quella che oggi è l’opinione pubblica e alle critiche dei haters.

La carriera di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada nasce a Barcellona il 24 novembre del 1978, da un papà italiano e una madre catalana. La sua carriera inizia all’età di 17 anni come indossatrice, fin quando nel 1996 non si trasferisce a milano e trova un lavoro come modella.

Nel 1998 esordisce nel mondo televisivo con il programma Super, trasmesso su Italia 1. Negli anni successivi, il pubblico italiano ha avuto il privilegio di vederla in varie trasmissioni come Non solo moda, Sanremo Giovani e Il Galà dello sport.

L’apice notorietà arriva nel 2004, quando Vanessa Incontrada inizia a condurre Zelig al fianco di Claudio Bisio.

La conduttrice ha anche recitato in diversi film, sia al cinema che in televisione.

Dal 2008, Vanessa Incontrada è sentimentalmente legata con l’imprenditore toscano Rossano Laurini. Dal loro amore è nato un figlio, Isàl.