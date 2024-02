Marica Pellegrinelli confessa di aver pianto tutto il giorno: “Poi accadono le tragedie e correte ai ripari”

Torna agli onori della cronaca gossip Marica Pellegrinelli, l’ex compagna di Eros Ramazzotti. La modella ha condiviso un post in cui accusa i giornalisti di aver manipolato l’intervista rilasciata a ‘Grazia’. Nell’intervista aveva parlato del suo ex citando anche le difficoltà economiche avute dal cantante amatissimo in Italia e all’estero.

La modella, infatti, ha lamentato l’eccessiva enfasi data alla parte della sua intervista in cui parla dei debiti di Eros Ramazzotti. L’ex marito ha vissuto momenti di grande successo e abbondanza (anche economica) come anche di difficoltà. Molte riviste hanno riportato le sue dichiarazioni sul cantante mettendo in luce come un personaggio pubblico, una star della musica italiana come Ramazzotti, abbia vissuto momenti complicati di pubblico interesse. Si tratta di affermazioni che, in un modo o nell’altro, fanno notizia, anche se non sono nuove (ma solo a chi ha letto l’autobiografia del cantante).

Pellegrinelli, però, critica coloro che ritiene abbiano strumentalizzato la questione, perché hanno provato a utilizzare le sue parole come una rivelazione scomoda. Su Instagram, d’altronde, dell’intervista fatta dalla rivista ‘Grazia’ emerge questo aneddoto, rispetto alla lunga conversazione con la giornalista. La stragrande maggioranza della stampa italiana ha comunque riportato l’intera intervista, ma Pellegrinelli insiste sul fatto contrario.

In un post su Instagram, Pellegrinelli afferma di aver fatto una diretta carica di argomenti molto diversi, inclusi quelli legati al suo passato con Ramazzotti. La modella ha sottolineato che i dettagli finanziari del suo ex marito nel 2009 non erano positivi, ma ribadisce che non si tratta certo di è una novità. Lo stesso Ramazzotti, come accennato prima, l’ha menzionato più volte nella sua autobiografia. Marica Pellegrinelli afferma a proposito delle sue rivelazioni, difendendo la sua correttezza nei confronti dell’ex marito:

Faccio una diretta Instagram di 40 minuti dove tocchiamo argomenti di amore e dove tocco anche il mio passato. Non era l’argomento principale, anzi, parlo del bene e del rapporto mantenuto con il mio ex marito, padre nei nostri figli. Questa diretta la vedono in pochi, sfortunatamente anche i ‘giornalisti’ che fiutano lo scoop. Ad alcune provocazioni della giornalista rispondo in pochi secondi con la verità. Specialmente, che la situazione finanziaria nel 2009 del mio ex marito non era felice, aveva tanti debiti, io avevo solo 21 anni. […] Dico anche che quando ci siamo separati, dopo 10 anni, era nella sua migliore situazione economica degli ultimi 30 anni e che non ho preteso nessun mantenimento o liquidazione come moglie. Tutto vero, sempre rispondendo a provocazioni, per il semplice fatto che ‘chi tace acconsente.

La modella accusa la stampa di aver concentrato l’attenzione solo sulle sue dichiarazioni riguardanti i debiti di Ramazzotti. Pellegrinelli accusa la presenza di troppe affermazioni negative nei suoi confronti e chiede il motivo di tale enfasi.