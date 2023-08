Marica Pellegrinelli confessa: “Ecco come ho scoperto la malattia”

Circa un mese fa Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, è finita al centro dell’attenzione mediatica per una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. La modella ha infatti confessato di aver avuto un brutto male alle ovaie. In questi giorni Marica, rispondendo alla domanda di un utente Instagram, ha rivelato il modo in cui ha scoperto di avere la malattia.

Con un lungo post condiviso sulla sua pagina social Marica Pellegrinelli annunciava circa un mese fa di essere stata sottoposta ad un’operazione per via di un brutto male:

Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. È stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento.

E, continuando, la modella ha poi aggiunto:

Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita.

A distanza di un mese dalla rivelazione, l’ex moglie di Eros Ramazzotti, nel rispondere alla domanda posta da un utente, ha rivelato il modo in cui ha scoperto di avere la malattia. Queste sono state le sue parole:

Tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo. Ogni corpo ha un viaggio diverso. Principalmente dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti ed era come se il mio corpo aspettasse un bambino di due mesi da 8 mesi.

Continuando, Marica Pellegrinelli ha aggiunto: