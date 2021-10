Pranzo in famiglia per Eros e Michelle, paparazzati a pranzo a Paratico insieme alla figlia Aurora

Sta facendo il giro del web lo scatto che ritrae Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme. É la prima volta, infatti, che l’ex coppia si mostra in compagnia dopo la separazione. L’incontro tra Eros e Michelle è avvenuto a Paratico, in provincia di Brescia, dove la conduttrice e il cantante si sono concessi un pranzo in famiglia insieme alla figlia Aurora Ramazzotti.

Durante la giornata di giovedì 15 ottobre, Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti ed Aurora Ramazzotti sono stati fotografati insieme presso un ristorante di Paratico, un comune in provincia di Brescia. Inutile dire che, dopo la condivisione dello scatto, la notizia è diventata virale.

Più in dettaglio, nell’immagine in questione possiamo notare Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che abbracciano Paolo Benigni, lo chef del ristorante dove la famiglia ha organizzato il pranzo. Vicino al padre, invece, una sorridente Aurora Ramazzotti intenta ad abbracciare l’amato papà.

C’è da sottolineare che, dopo la separazione a cui i giornali di cronaca rosa hanno dedicato ampio spazio, sono state molto rare le apparizioni in pubblico di Eros e Michelle. Nonostante i momenti difficili che hanno attraversato, lo scatto dimostra che in famiglia si è riunita ed è tornato finalmente il sereno.

Ricordiamo che la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è iniziata nel 1995. Un grande amore quello vissuto dal cantante e dalla bella conduttrice svizzera che, un anno dopo, ha portato alla nascita della figlia Aurora. Questo grande amore, però, non era destinato a durare per sempre. Nel 2002, infatti, la coppia si separa per poi divorziare definitivamente nel 2009.

Dopo la separazione, Eros e Michelle hanno preso strade differenti ritrovando ognuno quella felicità tanto sperata. Attualmente Michelle è sposata con Tomaso Trussardi da cui ha avuto due figlie: Sole e Celeste. Eros Ramazzotti, invece, ha avuto una relazione con Marica Pellegrinelli dalla quale ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.