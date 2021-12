Il dolore più grande che possa colpire la vita di una persona, è senza dubbio quello di perdere una persona cara. Se questa persona cara, addirittura è un figlio, la sofferenza si moltiplica all’infinito. Da 6 anni e un mese, l’attrice Marina Giulia Cavalli di Un Posto al Sole ha perso sua figlia Arianna, scomparsa a 21 anni per una leucemia che non le ha lasciato scampo. Il ricordo dell’attrice sul suo account Instagram ha commosso il web.

Il 16 novembre del 2015 è una data che Marina Giulia Cavalli non dimenticherà mai. Quel giorno, infatti, la sua stella più luminosa, l’amore più grande della sua vita, è venuta a mancare a soli 21 anni.

Si tratta di sua figlia Arianna, che per anni aveva lottato con una leucemia che alla fine non le ha lasciato scampo.

Da quel giorno, la vita dell’attrice italiana, star di Un Posto al Sole, non è più la stessa. La vita va avanti, ma in più occasioni non è riuscita a non mostrare quanto il dolore ormai la accompagni in ogni cosa che fa.

Un dolore che, naturalmente, si acutizza nei giorni di festa come può essere ad esempio il Natale.

Il post di Marina Giulia Cavalli

Già in un’intervista del 2019 rilasciata ai giornalisti di DiPiù, l’attrice aveva raccontato del suo lutto e di quanto, comunque, lei senta sempre al suo fianco Arianna.

Per chi ha perduto un proprio caro le festività sono sempre un momento difficile. Io, nonostante non abbia più accanto a me il più grande amore della mia vita, mia figlia, ho una certezza: Arianna è sempre con me!

Ieri, invece, l’attrice di Un Posto al Sole ha voluto ricordare la figlia scomparsa sul suo profilo Instagram. Da quel maledetto giorno sono ormai passati 6 anni e un mese.