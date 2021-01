Antonella Elia, avete mai visto la sua casa? Colori molto accesi, maioliche bianche in bagno, ma il pezzo forte è all’esterno

Antonella Elia vive in una villa con giardino a Roma, non si sa però in quale quartiere questo si trovi

Antonella Elia è una showgirl italiana, attualmente opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. In questi ultimi anni, Antonella è stata al centro dei riflettori per via della partecipazione alla scorsa edizione del reality come concorrente. Poi, nell’estate successiva ha partecipato a Temptation Island insieme al suo compagno. Da qualche mese ormai, è invece l’opinionista del programma, insieme a Pupo. Personaggio televisivo piuttosto particolare, eccentrico e talvolta pungente, Antonella è molto amata dai telespettatori italiani che la seguono con affetto. Anche sui social la Elia è molto seguita. Ad ogni modo, Antonella da un po’ di tempo a questa parte ha lasciato Torino e si è trasferita a Roma. Nella città eterna, Antonella vive in una splendida villa con tanto di giardino. A proposito, avete mai visto la casa di Antonella Elia?

Le foto della casa di Antonella Elia

Attraverso i social, Antonella ha mostrato ai suoi fan alcuni scorsi del suo magnifico appartamento che si trova nel centro di Roma. In realtà non si sa in quale quartiere la showgirl risieda, ma ciò che è certo è che la sua casa è arredata con gusto ed è molto accogliente. Si tratta di un grande appartamento con pareti blu e un parquet color mogano che non passa di certo inosservato.

L’opinionista del Gf Vip ha scelto per il suo appartamento uno stile classico. Lo testimoniano alcune foto della sua cucina ad esempio. I mobili della cucina sono rigorosamente bianchi ma in stile classico. Non mancano però quadri, disegni ed anche delle simpatiche tendine che conferiscono all’ambiente un tocco più intimo particolare, proprio come è la stessa Antonella. In questo video, alcune immagini della sua lunga e proficua carriera.

Anche l’arredamento del bagno è rigorosamente total white con la particolarità della presenza di maioliche bianche. La zona dove la Elia trascorrerebbe maggior parte del tempo è però all’esterno del suo appartamento.

Ci riferiamo al giardino, dove si possono vedere alcuni alberi da frutto e dove Antonella ama trascorrere il suo tempo, soprattutto in estate, prendendo il sole e curando le sue piante. Fino a poco tempo fa la Elia viveva in questo appartamento con il suo compagno Pietro Delle Piane, ma adesso sembra i due si siano lasciati.

