Martina Colombari finisce nella bufera per una foto al ristorante: la risposta della showgirl

La showgirl fortemente criticata per aver mangiato in un ristorante al chiuso

In questi giorni Martina Colombari si è ritrovata al centro di alcune polemiche in seguito alla condivisione di uno scatto sui social. La showgirl, infatti, è stata fortemente criticata in seguito ad una cena che l’ex Miss Italia avrebbe consumato in un ristorante al chiuso. Dopo le numerose critiche ricevute, però, la risposta della showgirl non è tardata ad arrivare.

Secondo il nuovo decreto, è consentito consumare pranzi o cene solamente all’aperto. Lo scatto di Martina Colombari che la ritrae a cena in un ristorante al chiuso ha scatenato l’ira del popolo del web. La showgirl, dunque, ha ricevuto numerose critiche da parte dei suoi fan.

Qualche giorno fa l’ex Miss Italia aveva condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritraeva a cena in un locale chiuso. Al post, Martina Colombari ha accompagnato una breve didascalia:

…e non solo oggi! W il pacchero! W il buon cibo!

Sin da subito, però, la condivisione dello scatto ha suscitato parecchie polemiche tra il popolo del web. In particolar modo, gli utenti hanno fortemente criticato la showgirl per aver consumato una cena in un ristorante al chiuso. Dopo le numerose e pesanti critiche ricevute non si è fatta attendere la risposta dell’ex Miss Italia che ha replicato con queste parole ai commenti negativi:

Niente… per alcuni la POLEMICA regna sovrana… ma secondo voi… se non si può cenare all’interno dei ristoranti… non potrebbe essere la sala di un ristorante di un hotel dove sto alloggiando…??? Più facile e più utile puntare il dito che attivare un pensiero… peccato… un vero peccato…

Dopo lo sfogo di Martina Colombari tra i commenti sotto il post condiviso da lei condiviso, sono stati molti coloro che hanno preso le sue difese. Anche questa volta l’ex reginetta di bellezza non ha avuto problemi ad affrontare le critiche alle quali ha risposto nella maniera più schietta possibile e senza falsi sorrisi.