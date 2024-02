Martina Colombari operata d’urgenza, “Mi hanno salvato la vita”

La showgirl Martina Colombari sta attraversando un periodo difficile. Lo testimoniano le sue ultime dichiarazioni appena successiva a un periodo delicato di degenza affrontato negli ultimi giorni. La showgirl, che ultimamente era scomparsa dai social per qualche giorno, è tornata attiva per annunciare di aver subito un intervento chirurgico d’urgenza.

La sua assenza è stata dovuta al ricovero presso l’ospedale Ceccarini di Riccione, dove ha subito u intervento. Fortunatamente, l’ex Miss Italia e moglie dell’ex bandiera milanista Billy Costacurta, si trovava già in ospedale per fare visita ai suoi genitori quando si è sentita male.

Pare proprio che il suo intervento sia arrivato proprio grazie alla fortuita coincidenza logistica della Colombari. Era infatti possibile accoglierla subito all’ospedale, presso la stessa struttura sanitaria.

Da un letto di ospedale, Martina Colombari ha spiegato:

Colombari prevede di essere dimessa entro il 5 febbraio. Successivamente potrà continuare la sua fase di recupero a casa. La showgirl ha concluso dicendo:

Martina Colombari, ospite a dicembre a Verissimo, aveva parlato di alcuni momenti difficili. Non solo questioni personali ma anche della sua famiglia.

Sono appena guarita dal Covid per la seconda volta, ma sono felice e grata. Bisogna essere grati ogni giorno per quello che ci succede e per il fatto che qualcuno ci protegge. Tutti noi dovremmo essere un po’ più riconoscenti per quello che abbiamo; non solo per il fatto di avere una famiglia o un lavoro che ci piace. Nella vita non sai mai quello che ti succede, è un po’ un’incognita