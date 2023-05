Martina Colombari rompe il silenzio sulla crisi con Billy Costacurta: le sue parole

Martina Colombari è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. Nel corso delle scorse ore infatti i giornali di cronaca rosa hanno dedicato ampio spazio al rumor secondo cui l’ex Miss Italia e il marito starebbero vivendo un periodo di crisi. In seguito all’insistenza delle voci, l’attrice ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutta la verità. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Martina Colombari e Billy Costacurta sono in crisi? Negli ultimi giorni si è parlato molto del fatto che per l’ex Miss Italia e il marito questo non sarebbe un bel periodo. Qualche ora fa l’attrice è stata costretta ad intervenire per mettere a tacere tutte le voci sul suo conto.

Questa è la frase social condivisa da Martina Colombari che ha fatto scattare il gossip sulla presunta crisi che starebbe vivendo con l’ex calciatore:

Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale, per incastrarsi ci vuole logica. E poi io rifletto troppo sulle cose, penso troppo e guardo poco, perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque, quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza.

In seguito all’insistenza del gossip, l’ex Miss Italia è stata costretta ad intervenire facendo alcuni chiarimenti sulle voci che in questi giorni stanno circolando su di lei e sulla sua famiglia. Queste sono state le sue parole a riguardo: