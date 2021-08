“Arriverà, stravolgerà ogni cosa e farà rinascere la parte migliore di te“. Sono queste le parole che si leggono in un post pubblicato da Martina Sebastiani qualche settimana fa. Proprio quando mancavano pochi giorni al parto. Lo scorso 5 agosto, l’ex concorrente di Temptation Island ha potuto finalmente abbracciare la sua prima bambina. Si chiama Vittoria ed è già il centro della vita della sua mamma e del suo papà.

Credit: martinasebastiani – Instagram

Dallo scorso marzo, la vita di Martina è stata stravolta completamente. Proprio allora, infatti, aveva scoperto di essere in dolce attesa per la sua prima volta. Ovviamente aveva deciso di esternare tutta la sua felicità e di condividerla con i suoi follower di Instagram.

Queste erano state le sue parole nel dolcissimo post pubblicato per annunciare a tutti la gravidanza:

https://www.instagram.com/p/CLHwgylnvMy/?utm_source=ig_web_copy_link Credit post: martinasebastiani – Instagram

Il giorno del nostro anniversario in TRE!❤️👶🏼 Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse😅🤦🏻‍♀️. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!

Martina Sebastiani mamma

Quel giorno tanto atteso per 9 lunghi e straordinari mesi, alla fine è arrivato. Lo scorso 5 agosto, intorno alle ore 10:00 del mattino, è nata la piccola Vittoria.

Credit: martinasebastiani – Instagram

La neo mamma Martina Sebastiani, che ricordiamo è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al reality Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, ha subito mostrato la sua bambina al mondo intero.

Ciao a tutti👋🏼❤️! Sono Vittoria, ma potete chiamarmi Vichy 🤍 Peso 3,450kg per 51cm…🎀 Sono nata oggi, 5.08.2021, alle 10.00 am, Mamma e Papà già mi amano alla follia ❤️👧🏼🎀 LA NOSTRA VITA IN UNA FOTO 🎀 05.08.2021 @gianraf Vi amo!

Martina Sebastiani aveva partecipato al reality in coppia con il suo fidanzato dell’epoca Gianpaolo Quarta e la loro relazione era finita perché la stessa Martina aveva deciso di intraprendere una conoscenza con il tentatore Andrea Dal Corso. Anche in quel caso, la relazione non andò avanti più di tanto. Oggi ha un nuovo amore, che sembra essere proprio quello di una vita intera.