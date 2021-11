Dopo lo splendido matrimonio celebrato nella sua Puglia, Mary Falconieri annuncia al mondo di essere in dolce attesa del suo primo bebè

Una gioia davvero incontenibile per l’ex concorrente del Grande Fratello e per suo marito. Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello, infatti, hanno da poche ore annunciato al mondo di essere in dolce attesa del loro primo figlio insieme. Un reel e alcune foto su Instagram per celebrare uno dei momenti più felici delle loro esistenze.

In molti la ricorderanno per la sua esperienza all’edizione del 2014 del Grande Fratello. Programma in cui, tra l’altro, fu una dei protagonisti assoluti.

Gli anni da allora sono passati e la vita di Mary ha preso una piega davvero eccezionale. Prima l’amore con Giuseppe, coronato dal matrimonio celebrato quest’anno a Nardò. Ora, la gioia incredibile di aver scoperto di essere incinta per la prima volta.

In realtà quella al Grande Fratello non è stata la prima apparizione di Mary nel mondo dello spettacolo. Lei, bellissima, aveva infatti già partecipato alle selezioni di Veline e alla fase finale di Miss Italia nel lontano 2011. In quel caso era addirittura arrivata alle ultime battute, con la fascia di Miss Cinema Puglia.

Riguardo al matrimonio con Giuseppe Schiavello, si sa che è stato celebrato proprio a Nardò, casa natale di Mary. Poi i due sono volati in Grecia per un romantico viaggio di nozze, tutto naturalmente documentato sui social.

L’annuncio di Mary Falconieri

Ora però arriva il passo più importante per Mary Falconieri. Lei lo ha definito il realizzarsi di un sogno. E dando un’occhiata ai sorrisi sul suo volto siamo tutti sicuri che sia la pura verità.

Mary ha aspettato tre mesi prima di urlare al mondo la sua gioia di diventare mamma per la prima volta. Ma ora è esplosa nell’annuncio più bello di tutti. Ecco le sue parole a corredo di un tenerissimo post che ha pubblicato su Instagram:

