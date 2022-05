Dopo nove mesi di trepidante attesa, Mary Falconieri è finalmente diventata mamma. Lo ha annunciato la stessa influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, pubblicando delle bellissime foto sul suo profilo Instagram. Lo stesso in cui aveva annunciato la gravidanza qualche mese fa. La piccola si chiama Giulia e la sua mamma ed il suo papà già la amano alla follia.

Credit: maryfalconieri – Instagram

Era l’inizio del novembre scorso, quando sul profilo di Mary è apparso un post con il quale annunciava a tutti di essere in dolce attesa. Un evento sconvolgente e senza dubbio il più bello della sua vita.

Ora i mesi necessari sono passati e ieri, l’ex concorrente del Grande Fratello e Miss Italia ha finalmente dato alla luce la sua prima figlia, una bellissima bambina di nome Giulia.

La foto scelta per dare l’annuncio è dolcissima e non lascia intravedere il viso della neonata. Dolcissime, allo stesso tempo, anche le parole che la modella e imprenditrice ha aggiunto in didascalia:

25 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore, Giulia Schiavello.🎀 Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei! ☁️💖🥹

Come ormai tutti sanno, Mary è sposata con Giuseppe Schiavello. Ed è stato proprio lui a donarle questa gioia infinita.

Mary Falconieri, l’operazione e la perdita di sua mamma

La vita di Mary Falconieri non è stata sempre felice come in questo momento. In passato ha dovuto affrontare diversi ostacoli che l’hanno messa a dura prova.

Nel 2019, ad esempio, ha perso la sua adorata mamma e lo ha annunciato, sempre sui social, pubblicando una bellissima foto insieme a lei e aggiungendo questa didascalia:

Sei stata il mio guerriero e lo sarai sempre. Il mio pilastro, la mia forza, il mio idolo. Sei unica mami e sempre lo sarai. Ti amo vita mia

Ancora prima, nel 2017, si era sottoposta ad un intervento di mastectomia totale, ossia alla rimozione completa dei seni. Tale decisione era stata presa dopo dei test che avevano dato esito positivo ad una predisposizione genetica al cancro al seno e alle ovaie. In quel caso lo aveva annunciato a Pomeriggio 5.