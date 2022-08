Massimiliano Allegri ha un nuovo amore: ecco chi è la sua nuova compagna

Senza alcuna ombra di dubbio, Massimiliano Allegri è uno dei personaggi famosi più amati nel mondo del calcio. A distanza di un anno dall’addio con Ambra Angiolini, sembra che l’allenatore di calcio abbia ritrovato la serenità con una nuova donna. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Di recente Massimiliano Allegri è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni che sul web si fanno semmpre più insistenti. Dopo aver deciso di mettere un punto definitivo alla storia d’amore con Ambra Angiolini, sembra che l’allenatore di calcio abbia ritrovato l’amore.

Circa un anno fa Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini avevano maturato la decisione di chiudere la loro relazione. A darne l’annuncio era stata la stessa attrice. Stando alle dichiarazioni di quest’ultima, a causare la loro separazione sarebbe stato un tradimento da parte di lui. Allegri, che è stato sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha preferito rimanere in silenzio. Queste erano state le sue parole in merito alla questione:

Non ne parlo, come ho sempre fatto, fine del discorso.

Oggi Allegri sta vivendo una nuova storia d’amore. A diffondere tale notizia è stato il settimanale “Chi” condotto da Alfonso Signorini. I paparazzi hanno avvistato l’allenatore di calcio in Svizzera in compagnia della sua nuova fidanzata. Stando a quanto riferiscono i beninformati, la diretta interessata ha i capelli mori, è alta e con un fisico da urlo: si tratta di Nina Lange Barresi.

Chi è Nina Lange Barresi: la nuova fidanzata di Massimiliano Allegri

La donna in questione non è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Attualmente non siamo a conoscenza di molte informazioni in merito alla sua vita privata. Tuttavia, l’unica cosa che sappiamo è che vive in Svizzera dove è proprietaria di una società di consulenza manageriale